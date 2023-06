Tech

Változások a szőlőtermelők és a borászatok elektronikus ügyintézésében.

Az Agrárminisztérium, a KIFÜ és a NISZ konzorciuma 1,202 milliárd forint összegű, vissza nem térítendő, európai uniós támogatásból online felület fejlesztését valósítja meg. Az ePincekönyv rendszer bevezetése jelentős lépés a szőlő-bor ágazat adminisztrációjának digitalizációjában.



Az Agrárminisztérium a hatósági eljárások újragondolásával megteremtette az alapokat a bor- és szőlőágazat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítására. Az új online felület, az ePincekönyv rendszer lehetővé teszi a szőlőtermelők és borászok számára, hogy elektronikusan intézzék hatósági ügyeiket.



Tarpataki Tamás, agrárpiacért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy az egyszerűsödő folyamatok és az új online ügyintézési felület minőségi előrelépést jelenthet az ágazat életében. A termelők újraszervezett adatszolgáltatása által pedig mind az ágazatirányítás, mind pedig a gazdák értékes tudáshoz juthatnak hozzá.



A rendszernek számos előnye van az ágazat szereplői számára. Az egyik legfontosabb, hogy az eljárások újragondolásával és az elektronikus ügyintézés bevezetésével csökkennek az adminisztrációs terhek, lehetővé válik az adatok gyors és könnyű hozzáférése, valamint az adatok egyszerű kezelése, automatikus feldolgozása és elemzése.



Összesen tizenkét hatósági eljárásnál biztosítja az új ügyintézési felület a gazdák számára az informatikai támogatást, melyen keresztül, elektronikusan intézhetik közvetlenül vagy az ügyfélszolgálatot ellátó hegybírók segítségével az ügyeiket.

Az elektronikus ügyintézés csak a nem kisüzemi bortermelők, valamint a (3 év átlagában) 10 hektárnál nagyobb ültetvényt használók számára lesz kötelező, és csak több hónappal a rendszer indítását követően. A kisebb termelők részére így továbbra is megmarad a személyes ügyintézés lehetősége a hegybírónál.



Az informatikai felület fejlesztése a Kormányzati Informatikai és Fejlesztési Ügynökség irányításával valósult meg. Dr. Spaller Endre, a KIFÜ elnöke kihangsúlyozta, hogy a KIFÜ több mint kilenc éve foglalkozik informatikai tárgyú, közigazgatásban megvalósuló projektek megvalósításával. Az így kialakított széles körű szakmai tapasztalat alapozta meg az ePincekönyv rendszer fejlesztését is.



A projekt megvalósításában örömmel vállalt szerepet a NISZ Zrt. is. Dömötör Csaba, általános vezérigazgató-helyettes kiemelte, hogy az ePincekönyv rendszer professzionális működéséhez szükséges, a társaság által biztosított informatikai háttérinfrastruktúra korszerű és hatékony kiszolgálást tesz lehetővé a Kormányzati Adatközpontban.



A szőlő és bor ágazat elektronikus ügyintézési és ellenőrzési rendszerének kialakítása és az elektronikus pincekönyv vezetési lehetőség biztosítása” (ePincekönyv) elnevezésű KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2018-00055 azonosító számú projekt megvalósításában az Agrárminisztérium, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség vett részt, továbbá kiemelt partnerként működött közre a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.



További információ a https://boraszat.kormany.hu/bortorveny oldalon érhető el.