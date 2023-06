Tech

Franciaországban épül meg az EU második szuperszámítógépe

Franciaországban épül fel az Európai Unió második világszínvonalú szuperszámítógépe, a mesterséges intelligencia adatelemzésére is alkalmas óriáskomputer 2025-től lesz elérhető a kutatók és az ipar számára - tájékoztatott az Európai Bizottság szerdán.



A brüsszeli közlemény szerint a Jules Verne névre keresztelt szuperkomputer a párizsi régióban fekvő Bruyeres-le-Chatel településen székhellyel rendelkező francia Atomenergia és Alternatív Energiaforrások Bizottsága (CEA) központjában áll majd működésbe.



A komputer a számítógépek legújabb - exascale elnevezésű - nemzedékét képviseli, amely másodpercenként több mint 1 trillió művelet végrehajtására képes. Ez, az EU teljes lakossága mobiltelefonjainak számítási kapacitásához hasonlítható számítási teljesítmény - írták.



Kiemelték: hatalmas számítási kapacitásának köszönhetően a számítógép több területen is hozzá fog járulni a társadalmi kihívások megoldásához, köztük az energia, az egészségügy és az éghajlatváltozás területein, emellett pedig a kvantumszámítógépes szimuláció terén is fejleszti az uniós képességeket. A szuperszámítógépek használata döntő fontosságú a tudomány számára, különösen a mesterséges intelligencia területén, hogy hatalmas mennyiségű adatot dolgozhassanak fel versenyképes időkereten belül - emelte ki a brüsszeli testület.



A számítógép üzemeltetéséhez a következő öt évben szükséges 542 millió euró felét a luxembourgi székhelyű európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás (EuroHPC), a másik felét az Európai Unió mellett a francia kormány finanszírozza - tette hozzá közleményében az uniós bizottság.



A Jules Verne a második európai szuperszámítógép a németországi a Jülichi Kutatóközpontban felépült komputer után. A németországi szuperszámítógép 2024-ben áll működésbe.