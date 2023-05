Légiközlekedés

Hatalmas sorok a brit repülőtereken az elektronikus beléptető rendszer hibája miatt

A meghibásodás éppen a kora nyári utazási szezon legforgalmasabb időszakában, a hagyományos május végi háromnapos hétvégén történt, amikor rendszerint százezrek kelnek útra, és a beutazó forgalom is rendkívül nagy.

Hatalmas sorok alakultak ki szombat délutánra a brit repülőtereken, miután egy központi szoftverhiba miatt működésképtelenné váltak az elektronikus beléptető kapuk.



A probléma az öt londoni nemzetközi repülőtér - Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, City -, valamint az összes többi olyan brit légikikötő beutazó utasforgalmát érinti, ahol e-kapuk működnek.



Az öt londoni repülőtér közül négy - Heathrow, Gatwick, Stansted és Luton - Budapestről érkező járatokat is fogad.



A repülőtéri elektronikus kapukat Nagy-Britanniában azok vehetik igénybe, akiknek biometrikus azonosítóval ellátott útlevelük van, betöltötték 12. életévüket - bár a 12-17 év közöttiek csak felnőttek kíséretében használhatják az e-kapukat -, és brit, európai uniós, illetve amerikai, kanadai, ausztrál, új-zélandi, japán, szingapúri, dél-koreai, svájci, norvég, liechtensteini vagy izlandi állampolgárok.



A Nagy-Britanniába érkező utasok 60-80 százaléka ezeket a beléptető rendszereket használja, de szombaton nekik is a hagyományos útlevélellenőrző pultokhoz kellett sorban állniuk.



Egybehangzó beszámolók szerint szombaton a legnagyobb forgalmú repülőtereken két órát meghaladó várakozás után lehet csak túljutni a belépő forgalom ellenőrzésén.



A brit belügyminisztérium szóvivője szombat délután csak annyit közölt, hogy a tárcának "tudomása van" a határellenőrzés beléptetési rendszerét érintő országos kiterjedésű problémáról, és dolgozik a hiba mielőbbi kijavításán.



A meghibásodás éppen a kora nyári utazási szezon legforgalmasabb időszakában, a hagyományos május végi háromnapos hétvégén történt, amikor rendszerint százezrek kelnek útra, és a beutazó forgalom is rendkívül nagy.



Nagy-Britannia több mint három éve kilépett az Európai Unióból, de EU-tagságának idején sem csatlakozott a belső uniós határellenőrzés nélküli schengeni övezethez, így a beutazóknak korábban is útlevél-ellenőrzésen kellett átesniük.