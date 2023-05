Tech

Fontos változás a Gmailnél: aki nem vigyáz, annak törölhetik a fiókját

Nem sokkal azután, hogy Elon Musk a Twitternél bejelentette a régen nem használt fiókok törlését, a Google is változtat vonatkozó szabályzatán. A keddi bejelentés értelmében törölni fogják azokat a Google-fiókokat, melyekbe huzamosabb időn át nem lépett be tulajdonosuk. Az az irányelv kezd most el hatni, melyet még 2020-ban lengetett be a cég.



A vállalat ezt biztonsági okokkal magyarázza: az elhagyatott fiókok sérülékenyebbek, egy ilyenek tulajdonosa észre sem veszi, ha támadók megpróbálják átvenni az irányítást fiókja fölött.



A Google közlése szerint amelyik fiókba két éven át nem lépnek be, azt inaktívnak minősítik, és törölhetik teljes tartalmát. Ilyen esetekben a Google törlia Gmailben, a Google Drive-on, a Naptárban, a Meetben, YouTube-on és a Google Fotók szolgáltatásban lévő adatait, tartalmait, emlékeit.



Ez a szabály minden személyes Google-fiókra vonatkozik. Google-fióknak számít minden olyan hozzáférés, amivel az imént említett szolgáltatásokba be lehet lépni.



A most életbe lépett szabály értelmében afióktörléseket némi türelmi idő után, 2023 decemberében kezdik - írja a Hvg.



A Google ígéri, a törlés előtt többször is igyekszik felhívni a felhasználó figyelmét a szankcióra - ám aki nem nézi az adott fiókhoz tartozó leveleit, értesítéseit, az vélhetően nem is nagyon fog értesülni a veszélyről. Ehhez kapcsolódva fontos még, hogy az aktivitás a fiókra vonatkozik, és nem az eszközre. Tehát ha valaki például több Gmail-fiókot használ, akkor mindegyiket fel kell keresnie, hogy azok aktívak maradhassanak.