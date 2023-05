Gazdaság-beruházás

Szijjártó: a CATL debreceni gyárépítése magyarországi beruházásra ösztönöz más kínai vállalatokat is

A világ legnagyobb akkumulátorgyártójának számító Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) debreceni gyárépítése magyarországi beruházásra ösztönöz más kínai vállalatokat is - mutatott rá a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Pekingben.



A tárcavezető a CATL vezetőjével, Robin Zenggel folytatott megbeszélését megelőzően kiemelte, hogy a munkavacsorán át fogják tekinteni, hogyan áll a valaha volt legnagyobb magyarországi beruházás, amely már most látható módon további kínai cégek fejlesztéseit inspirálta hazánkban.



Aláhúzta: ez hozzájárul Magyarország Európán belüli versenyképességének fejlesztéséhez, minthogy a kínai beruházások a legkorszerűbb technológiákat hozzák el az új egységeikbe, ráadásul az elektromos autóipari beruházások biztosítják azt, hogy Magyarország továbbra is a klímaváltozás elleni küzdelem éllovasa legyen.



"Erre minden olyan ember, aki a környezetért felelősséget érez, büszke lehet" - fogalmazott. Majd emlékeztetett, hogy ma a közúti közlekedésből származik a globális károsanyag-kibocsátás 14 százaléka, a szektor elektromos átállása nélkül pedig így minden zöld- és klímacél "naiv illúzió marad".



Szijjártó Péter közölte, hogy továbbra is "elképesztő verseny" zajlik Európában a kínai beruházásokért.



"Az látszik, hogy a magyarországi beruházási környezet versenyképessége mellett a kiváló magyar-kínai politikai kapcsolatok is nagy szerepet játszanak abban, hogy ezeket a beruházási versenyeket végül nálunknál sokkal nagyobb, sokkal erősebb nyugati országokkal szemben is meg tudjuk nyerni, s ezek a beruházások Magyarországra jönnek, Magyarországon segítik a gazdasági növekedést, Magyarországon hoznak létre új munkahelyeket" - összegzett.