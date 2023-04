Rakéta csapódott be a NATO-tagállam területére

Letért pályájáról és a szomszédos Norvégia hegyeiben landolt egy, a svéd űrkutatási vállalat (SSC) által indított rakéta - erősítették meg kedden a svéd hatóságok. A rakéta hasznos terhét visszaszerezték és visszaszállították a svéd indítóhelyre. Sérültekről nem érkezett jelentés, a vizsgálat folyamatban van.



A TEXUS-58-as rakéta hétfőn reggel startolt az észak-svédországi Esrange űrközpontból. "A vártnál kissé hosszabb és nyugati irányú pályára állt, és a befejezett repülés után 15 kilométerre Norvégiában landolt", a tervezett leszállóhelytől mintegy 40 kilométerre északnyugatra - áll az SSC közleményében.



"A hegyekben szállt le 1000 méteres magasságban, és tíz kilométerre a legközelebbi településtől" - mondta Philip Ohlsson, az SSC szóvivője a Reutersnek.



Az SSC közölte, hogy "röviddel a landolás után" kapcsolatba lépett a svéd és a norvég hatóságokkal. A kutatási hasznos terhet azóta visszaszerezték, és helikopterrel visszarepítették Esrange-ba. A "nem normális repülési útvonal körüli technikai részleteket" most vizsgálják.



"Ezt az eltérést komolyan vesszük. Most vizsgáljuk az okát, hogy miért repült a rakéta a névlegesnél északnyugatabbra" - mondta Marko Kohberg, az Esrange rakéta- és ballonüzemeltetési vezetője, hozzátéve, hogy korai lenne még találgatni.



A rakéta az Európai Űrügynökség (ESA) által megrendelt program része volt, és 250 kilométeres magasságba repült három mikrogravitációs kísérlettel a fedélzetén. A kísérletek közül kettő, a VIPer és a Perwaves a "zöld átmenet" kutatásával kapcsolatos, míg a harmadik, ICAPS névre keresztelt kísérlet a bolygóképződés folyamatát vizsgálta.

The #TEXUS-58 sounding rocket has been successfully launched 🚀 from the Esrange Space Centre 🇸🇪 with @ESA experiments onboard.

