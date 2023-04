Tech

Sikeres veszélyhelyzeti riasztórendszer próba volt Nagy-Britanniában

Sikeres volt Nagy-Britanniában a mobileszközökre kifejlesztett új veszélyhelyzeti riasztórendszer próbája, amit vasárnap tartottak. A tíz másodperces teszt alatt a bekapcsolt mobiltelefonok és táblagépek képernyőjén erős, szirénaszerű hang és rezgés kíséretében tájékoztatás jelent meg, amely szerint az "Emergency Alerts" (vészhelyzeti riasztások) nevű új kormányzati értesítő rendszer próbaüzeméről van szó. Itt nem szirénával figyelmeztetik a lakosságot, hanem mindenki üzenetet kap a telefonjára és az okos órájára is. Ebben még azt is tudják közölni, hogy mi a riasztás oka.

A tájékoztatás szerint az új rendszer célja az, hogy figyelmeztesse a lakosságot, ha lakhelye vagy tartózkodási helye közelében életveszélyt okozó veszélyhelyzet alakult ki. A riasztórendszert elsősorban súlyos árvizek, gyorsan terjedő tűzvész, szélsőséges időjárás vagy terrortámadások esetére dolgozták ki.

Magyarországon is volt már egyszer ilyen próbálkozás, a nagy havazásban elakadt autók esetén még másnap is kaptak az emberek üzenetet, hogy üljenek át a másik autóba. Addigra talán már a hó is elolvadt.

"Valós vészhelyzet esetén kövesse a riasztásban szereplő utasításokat önmaga és mások biztonsága érdekében" - volt olvasható a kijelzőkön megjelent szövegben.



A tájékoztatás hangsúlyozta, hogy csak tesztről van szó és senkinek semmiféle további teendője nincs. A próbariasztás idején megjelent szöveg mellett sárga háromszögbe foglal felkiáltójel is látható volt a képernyőkön.



A kormány becslései szerint a próbariasztás a Nagy-Britanniában működő mobil eszközök 90 százalékát hozhatta működésbe.



A rendszert úgy fejlesztették ki, hogy a 4G és az 5G technológiájú telefonhálózatokon működjön, egyéb, régebbi "nem okos" mobiltelefonokon azonban nem alkalmazható.



A brit kormány hetek óta folyamatosan tájékoztatta a lakosságot az új riasztórendszer vasárnapi próbájáról, nehogy a teszt pánikot keltsen.

A próbát a különböző szintű labdarúgó-bajnokságok mérkőzései elé, vagy a meccsek szüneteire időzítették.



A Sheffieldben zajló snooker-világbajnokság szervezői a próba idejére felfüggesztették a folyamatban lévő játszmákat, a színházak pedig azt kérték a délutáni előadások nézőitől, hogy kapcsolják ki mobiltelefonjaikat.



A próbariasztás a néma üzemmódba kapcsolt mobileszközökön is megszólalt, a kikapcsolt, illetve repülési üzemmódba helyezett telefonokon azonban nem.



Az országutak és az autópályák elektronikus tájékoztató táblái is felhívták az autósok figyelmét a riasztási tesztre, felszólították ugyanakkor az autóvezetőket arra is, hogy az általános tilalomnak megfelelően a teszt idején se vegyék kézbe mobiltelefonjaikat.



Bírálták a vasárnapi tesztet a családokon belüli erőszak elszenvedőit segítő szervezetek, amelyek szerint a riasztási próba elárulhatja az erőszakcselekmények áldozatainak esetleges titkos, elrejtett telefonjait.



Az egyik ilyen szervezet, a Refuge külön tájékoztató videót állított össze arról, hogy az érintettek hogyan kapcsolhatják ki telefonjaikon a riasztásokat engedélyező beállításokat.