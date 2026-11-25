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Hatalmas hullám szakította le a kaliforniai móló egy részét - videó

Hatalmas hullám szakította le szerdán a kaliforniai Pacifica Pier egy részét, miközben rendkívül magas dagály ostromolta a Csendes-óceán partvidékét – számolt be róla a The Weather Channel.



A San Franciscótól délre fekvő település partjainál az úgynevezett királydagály (king tide) idején következett be az eset. A jelenség során a Nap és a Hold gravitációs hatásának, valamint az égitestek egymáshoz viszonyított helyzetének következtében a megszokottnál jóval magasabbra emelkedhet a tengerszint.



Az ilyenkor érkező erős hullámok különösen nagy veszélyt jelenthetnek a parti építményekre, mólókra és a közvetlenül a vízparton húzódó utakra.



A The Weather Channel első beszámolója nem tért ki arra, hogy a móló megrongálódásakor tartózkodott-e valaki az építményen, illetve történt-e személyi sérülés.