Időjárás

Norvégiában már térdig ér a tél, de a közlekedés zavartalan

Sűrű havazás és vastag hótakaró fogadta szerda reggel az észak-norvégiai Tromsø lakóit, a téli útviszonyok azonban láthatóan nem bénították meg a város közlekedését. 2026.11.17 08:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Igazi téli reggelre ébredt november 17-én az észak-norvégiai Tromsø. A közösségi médiában közzétett felvételen sűrű hóesés és havas utak láthatók, az autóforgalom mégis folyamatosan halad.



A városban a hosszú, havas tél az élet természetes része. Tromsø az Északi-sarkkörtől mintegy 350 kilométerre északra fekszik, ahol a téli időjárásra való felkészülés nemcsak kényelmi, hanem közlekedésbiztonsági kérdés is.



A norvég közlekedési rendszerben a téli útfenntartás, a hóeltakarítás és a megfelelő abroncsok használata kiemelt szerepet kap. A helyiek számára a havazás önmagában nem rendkívüli esemény, és nem feltétlenül jár együtt a mindennapi élet leállásával.



A most megosztott felvétel különösen látványos példája annak, hogyan alkalmazkodik egy északi város a szélsőségesnek tűnő időjárási körülményekhez. Miközben a hó sűrűn hullik, a járművek tovább közlekednek, és a felvételen nem látható jelentősebb fennakadás.