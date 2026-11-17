Időjárás
Norvégiában már térdig ér a tél, de a közlekedés zavartalan
Sűrű havazás és vastag hótakaró fogadta szerda reggel az észak-norvégiai Tromsø lakóit, a téli útviszonyok azonban láthatóan nem bénították meg a város közlekedését.2026.11.17 08:14ma.hu
Igazi téli reggelre ébredt november 17-én az észak-norvégiai Tromsø. A közösségi médiában közzétett felvételen sűrű hóesés és havas utak láthatók, az autóforgalom mégis folyamatosan halad.
A városban a hosszú, havas tél az élet természetes része. Tromsø az Északi-sarkkörtől mintegy 350 kilométerre északra fekszik, ahol a téli időjárásra való felkészülés nemcsak kényelmi, hanem közlekedésbiztonsági kérdés is.
A norvég közlekedési rendszerben a téli útfenntartás, a hóeltakarítás és a megfelelő abroncsok használata kiemelt szerepet kap. A helyiek számára a havazás önmagában nem rendkívüli esemény, és nem feltétlenül jár együtt a mindennapi élet leállásával.
A most megosztott felvétel különösen látványos példája annak, hogyan alkalmazkodik egy északi város a szélsőségesnek tűnő időjárási körülményekhez. Miközben a hó sűrűn hullik, a járművek tovább közlekednek, és a felvételen nem látható jelentősebb fennakadás.
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