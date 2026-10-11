Időjárás

Elárasztotta a tenger Kalifornia utcáit - lecsapott Rachel

Hatalmas hullámok és rendkívül magas vízállás miatt tengervíz öntötte el Dél-Kalifornia part menti utcáit. Long Beach és Newport Beach térségében a helyi hatóságok homokgátakkal és szivattyúkkal próbálták megfékezni az áradást. 2026.10.11 22:52 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Súlyos part menti áradásokról érkeztek beszámolók Dél-Kaliforniából, ahol a Rachel nevű trópusi viharnak tulajdonított időjárási körülmények jelentős károkat okoztak.



A beszámoló szerint a rendkívül magas dagály és az erős hullámzás együttes hatására a tengervíz több helyen áttörte a part menti védelmet, és közvetlenül az utcákra, valamint a lakónegyedekbe zúdult.



A helyzet különösen Long Beach és Newport Beach térségében vált súlyossá, ahol a part menti közösségeknek hirtelen megemelkedő vízszinttel kellett szembenézniük.



A helyi mentő- és műszaki egységek homokból kialakított védőgátakkal próbálták feltartóztatni a vizet, miközben nagy teljesítményű szivattyúkkal igyekeztek eltávolítani az elöntött területeken felgyülemlett tengervizet.



Az erős hullámzás nemcsak áradásokat okozott, hanem jelentős parti erózióhoz is vezetett. A hullámok nagy mennyiségű homokot sodortak el, tovább gyengítve a természetes partvédelmet.



A veszélyes tengeri viszonyok miatt a strandokon és a part menti területeken is fokozott óvatosságra volt szükség.



A rendelkezésre álló beszámoló nem tartalmaz adatokat a sérültekről, az esetleges kitelepítésekről vagy az anyagi károk összegéről.