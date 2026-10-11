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Elárasztotta a tenger Kalifornia utcáit - lecsapott Rachel
Hatalmas hullámok és rendkívül magas vízállás miatt tengervíz öntötte el Dél-Kalifornia part menti utcáit. Long Beach és Newport Beach térségében a helyi hatóságok homokgátakkal és szivattyúkkal próbálták megfékezni az áradást.2026.10.11 22:52ma.hu
Súlyos part menti áradásokról érkeztek beszámolók Dél-Kaliforniából, ahol a Rachel nevű trópusi viharnak tulajdonított időjárási körülmények jelentős károkat okoztak.
A beszámoló szerint a rendkívül magas dagály és az erős hullámzás együttes hatására a tengervíz több helyen áttörte a part menti védelmet, és közvetlenül az utcákra, valamint a lakónegyedekbe zúdult.
A helyzet különösen Long Beach és Newport Beach térségében vált súlyossá, ahol a part menti közösségeknek hirtelen megemelkedő vízszinttel kellett szembenézniük.
A helyi mentő- és műszaki egységek homokból kialakított védőgátakkal próbálták feltartóztatni a vizet, miközben nagy teljesítményű szivattyúkkal igyekeztek eltávolítani az elöntött területeken felgyülemlett tengervizet.
Az erős hullámzás nemcsak áradásokat okozott, hanem jelentős parti erózióhoz is vezetett. A hullámok nagy mennyiségű homokot sodortak el, tovább gyengítve a természetes partvédelmet.
A veszélyes tengeri viszonyok miatt a strandokon és a part menti területeken is fokozott óvatosságra volt szükség.
A rendelkezésre álló beszámoló nem tartalmaz adatokat a sérültekről, az esetleges kitelepítésekről vagy az anyagi károk összegéről.
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