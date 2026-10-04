Időjárás

Eddig tart a kellemes, kora őszi idő, majd lehűlés érkezik

A hét is kellemes, napos, kora őszi idővel indul, napközben jellemzően 22-26 Celsius-fok várható, miközben hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni, miközben a szél is élénk, olykor erős lesz. A hőmérséklet csúcsértéke a hétvégén már jellemzően 20 fok alatt alakul. 2026.10.04 18:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hétfőn derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyolfelhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.



Kedden is napos idő várható zömmel fátyolfelhőkkel és csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kora reggel általában 1 és 6 fok között alakul, a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, a belvárosokban és a vízpartoknál enyhébb idő valószínű. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.



Szerdán az ország legnagyobb részén sok napsütés ígérkezik, de a fátyolfelhők mellett a Dunántúlra már középszintű felhők is sodródhatnak, amelyekből néhol kisebb eső nem kizárt. A délies szelet főként az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lökések kísérik.

Kora reggelre jobbára 1 és 7 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban továbbra is ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban, a vízpartoknál és a szelesebb északnyugati tájakon enyhébb idő lesz. Délután 22-26 fok várható.



Csütörtökön nyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar, de keleten még több órára kisüthet a nap. A délies szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban 6-12 fok várható, de a szélcsendes északi, északkeleti, hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb, míg a szeles északnyugati részeken magasabb értékekre lehet készülni. Délután 19-27 fok valószínű.



Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, többfelé van esély esőre, záporra, néhol zivatarra. Az északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérik. Kora reggel 8-16, délután 14-24 fok valószínű.



Szombaton alapvetően felhős marad az ég, de csökkenhet a csapadékhajlam. A nyugatias szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A hajnali 8-16 fokról délutánra 15 és 21 fok közé melegszik fel a levegő.



Vasárnap szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, csak kevés helyen fordulhat elő eső, zápor, a nyugatias szél élénk lesz. A minimum-hőmérséklet 5 és 13, a csúcsérték 16 és 21 fok között alakulhat - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.