Időjárás

Ismét támad a hőség: négy napig másodfokú riasztás lesz az egész országban

A következő napokban nemcsak a forróság, hanem a rendkívüli tűzveszély is komoly kockázatot jelent - a hatóságok fokozott óvatosságot kérnek. 2026.08.19 22:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Augusztus 20-án, csütörtök 0 órától augusztus 23-án, vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás lép életbe Magyarország teljes területén – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.



A legmelegebb órákban, 11 és 16 óra között lehetőség szerint érdemes kerülni a közvetlen napsütést, és hűvös, légkondicionált helyen tartózkodni. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a szervezet fokozottan igényli a folyadékot, ezért a rendszeres vízfogyasztás most különösen fontos.



A hőség leginkább az időseket, a kisgyermekeket és a krónikus betegeket veszélyezteti, ezért rájuk érdemes kiemelten figyelni. A katasztrófavédelem arra is emlékeztet: soha ne hagyjunk élőlényt felmelegedő autóban, kennelben, sátorban vagy más zárt térben, még néhány percre sem.



Az állatok számára is életmentő lehet egy tál friss víz a kertben vagy a ház előtt, hiszen a tartós hőség a vadon élő fajokat is súlyosan megviseli.



A forrósággal együtt továbbra is érvényben marad az országos tűzgyújtási tilalom. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, és a kijelölt tűzrakóhelyek használata sem engedélyezett. A száraz növényzet miatt már egyetlen szikra is komoly erdő- vagy nádtüzet okozhat.



Ha bárki bajba kerül, a hatóságok a 112-es segélyhívó szám hívását kérik.