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Még az őz sem hitt a szemének - frissítő zápor Diósjenőn - videó
Ritka pillanatot örökítettek meg Nógrád vármegyében, ahol egy frissítő zápor közepén egy őz is feltűnt.2026.08.03 16:03ma.hu
Különleges pillanatot örökítettek meg hétfőn a Nógrád vármegyei Diósjenőn: egy őz bukkant fel éppen akkor, amikor frissítő zápor érkezett a térségbe.
A hosszú ideje tartó hőség és csapadékhiány után az eső nemcsak az embereknek, hanem a vadon élő állatoknak is enyhülést jelenthet. A felvétel készítője szerint a jelenet annyira hihetetlen volt, hogy még az őz is meglepetten figyelte a régóta várt csapadékot.
Az elmúlt hetek rendkívüli hősége és csapadékhiánya miatt országszerte jelentősen kiszáradt a talaj, több folyó és patak vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, a vadon élő állatok számára pedig egyre nehezebbé vált a vízhez jutás.
Bár egy-egy helyi zápor önmagában még nem oldja meg az aszályhelyzetet, átmenetileg enyhítheti a növényzet és az élővilág vízhiányát, és némi felfrissülést hozhat az érintett térségekben.
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