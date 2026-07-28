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Hőség - Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos csütörtöktől keddig

Kiemelten fontos, hogy gyermekeket és háziállatokat ne hagyjanak parkoló gépkocsiban, mivel az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. 2026.07.28 14:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedd 24 óráig az ország területére az országos tisztifőorvos a HungaroMet Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján.



A HungaroMet veszélyjelzése szerint csütörtökön Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében 27 Celsius-fok felett alakul a középhőmérséklet, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével máshol 25 fok felett várható a középhőmérséklet. Pénteken Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet.



A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös, az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére.



A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, ami miatt folyadék- és elektrolitvesztés alakulhat ki, amely kiszáradáshoz, vérnyomáseséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának a romlásához vezethet.



A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát, valamint kedvezőtlenül befolyásolja a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségek lefolyását. A hőterhelés legsúlyosabb következménye a hőguta, amely életveszélyes állapot, ezért rosszullét esetén az érintettet haladéktalanul hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a test hűtését, és szükség esetén mentőt kell hívni.



A nagy hőség különösen veszélyes a szív- és érrendszeri, anyagcsere-, légzőszervi és vesebetegségben szenvedőkre, valamint a demenciával vagy más mentális betegséggel élőkre. Fokozott kockázatnak vannak kitéve továbbá a 65 év felettiek, a csecsemők és kisgyermekek, a várandós nők, a mozgáskorlátozottak, a szabadban vagy nagy hőterhelés mellett dolgozók. Az idősek a csökkent szomjúságérzet, a kisgyermekek pedig a fejletlenebb hőszabályozás miatt fokozott odafigyelést igényelnek.

A tűzoltókat idén átlagosan naponta huszonötször riasztották olyan egyedül élő idős emberekhez, akik napok óta nem adtak életjelet. Azt javasolták, hogy a hőségben mindenki figyeljen jobban egyedül élő idős rokonára, szomszédjára.



Arról is írtak, a hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffeintartalmú és a cukrozott italokat. Azt javasolják, hogy a legmelegebb - 11 és 15 óra közötti - időszakban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Ajánlott a lakások árnyékolása és éjszakai átszellőztetése, valamint a könnyű, világos színű ruházat, fejfedő és UV-védelmet biztosító napszemüveg viselése. A rendszeresen szedett gyógyszereket a betegtájékoztatóban előírt hőmérsékleten kell tárolni, a magas hőmérséklet befolyásolhatja egyes készítmények stabilitását.



Kiemelten fontos, hogy gyermekeket és háziállatokat ne hagyjanak parkoló gépkocsiban, mivel az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegedhet. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.



Az elmúlt időszakban naponta csaknem száz szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égnek, esetenként akár több tíz hektáron. Azt kérik, a hőségriasztás ideje alatt mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.



Javasolták, hogy ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott legyen szén-monoxid-érzékelő, mert a hőség miatt a kéményben légdugó alakulhat ki, amely miatt szén-monoxid keletkezhet.



A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája.



A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófavédelem által működtetett, ingyenesen letölthető VÉSZ applikáción keresztül is.