Hőség
Ballonos vízadagolókat és ásványvizet adományozott két cég a Heim Pál Gyermekkórháznak
Az ország egész területén a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a hőmérséklet pedig ezekben a napokban helyenként a 40 Celsius-fokot is eléri.2026.07.01 10:05MTI
Tizenkét vízadagolót 55 ballon vízzel és 1600 liter ásványvizet adományozott a Heim Pál Gyermekkórháznak a P.M.W. Hungária-2000 Kft. és az Aqua Vivien Kft. a rendkívüli hőségre tekintettel - közölte az egészségügyi intézmény.
Az automatákat a kórházaik és telephelyeik legforgalmasabb ambulanciáin, valamint sürgősségi várótermeiben helyezték el, hogy a gyermekek és szüleik a várakozás ideje alatt folyamatosan friss ivóvízhez juthassanak.
A közleményben arra kérték a szülőket, hogy a rendkívüli hőségben folyamatosan ügyeljenek gyermekük és saját maguk megfelelő folyadékbevitelére.
A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 153 ambulanciáján évente félmillió gyermeket, 31 fekvőbeteg osztályán mintegy 40 ezer gyermeket fogad. A kánikula idején ezért kiemelt jelentőségű, hogy a vizsgálatra vagy kezelésre érkező gyermekek és az őket kísérő családtagok a várakozás alatt is könnyen hozzájuthassanak a megfelelő mennyiségű ivóvízhez - írták.
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