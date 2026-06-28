Időjárás

Soha nem látott hőség tombol Európában - a rendőrség a vízágyúkat is beveti

Újabb történelmi hőmérsékleti rekordok dőltek meg Európában: szombaton Németország, Dánia és Csehország is minden korábbinál magasabb értékeket mért, miközben a kontinensen már mintegy 150 millió ember él 35 Celsius-fok feletti hőségben.



Németországban egymást követő második napon született új országos rekord: a kelet-németországi Möckern-Drewitzben 41,5 Celsius-fokot mértek, meghaladva az egy nappal korábbi, 41,3 fokos csúcsot. Csehországban Doksany településen 40,8 fokot regisztráltak, míg Dániában Odumban 37 fokot mértek, ami szintén új országos rekord.



Svájcban Bázelben immár harmadik egymást követő napon dőlt meg a júniusi melegrekord, a hőmérséklet elérte a 39 Celsius-fokot.



A Meteorológiai Világszervezet (WMO) figyelmeztetése szerint a hőhullám súlyos egészségügyi és ökológiai következményekkel járhat. Franciaországban a hőség kezdete óta legalább 55-en fulladtak vízbe, miközben a hatóságok mintegy ezer többlethalálesetet regisztráltak a rendkívüli meleg miatt. Spanyolországban a MoMo halálozási monitoringrendszer 327, a hőséggel összefüggésbe hozható halálesetet rögzített néhány nap alatt.



A meteorológusok szerint a rendkívüli időjárást egy tartós, lassan mozgó magasnyomású rendszer, az úgynevezett „hőkupola” okozza. Klímakutatók hangsúlyozzák: ilyen intenzitású, már nyár elején jelentkező hőhullám az éghajlatváltozás nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen lett volna. A 40 fok feletti hőség több térségben hétfőig kitart, ezt követően nyugat felől fokozatos lehűlés érkezhet.