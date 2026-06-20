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Meteorológia: idén először volt 35 Celsius-fok az országban
Újpesten 35,1 fokot regisztráltak pénteken kora délután.2026.06.20 16:10MTI
Idén először pénteken emelkedett 35 Celsius-fok fölé a hőmérséklet az országban - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.
Hozzátették: a fővárosban, Újpesten 35,1 fokot regisztráltak pénteken kora délután.
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