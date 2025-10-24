Időjárás

Meteorológia: mintegy 15 Celsius-fokos különbség alakult ki az országon belül csütörtökön

Csütörtökön közel 15 Celsius-fokos különbség alakult ki az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.



Hozzátették: délies áramlással jön be a meleg levegő az országba a közeledő hidegfront előterében.



Kübekházán a maximum-hőmérséklet meghaladta a 25 fokot. Mindeközben Jósvafőn épphogy 10 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála - írták.



Közölték azt is, csütörtökön kora délutánig Pápán mérték a legerősebb széllökést, itt óránkénti 77 kilométeres szelet regisztráltak. A hidegfront mentén is tapasztalhatunk majd hasonló erősségű lökéseket - jegyezték meg.