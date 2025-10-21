Időjárás
Második napja dőlt meg a napi hidegrekord Csíkszeredában
Második napja dőlt meg a napi hidegrekord Csíkszeredában, ahol kedden reggel mínusz 9,7 Celsius-fokot mértek. A székelyföldi városban az év azonos időszakában utoljára 1949-ben volt hasonlóan alacsony hőmérséklet.2025.10.21 22:18MTI
A kedd reggeli hőmérséklet több mint egy fokkal alacsonyabb a korábbi napi hidegrekordnál, 1949. október 21-én mínusz 8,5 Celsius-fokot mértek az erdélyi városban - közölte Halada Szilárd meteorológus az Agerpres hírügynökséggel.
A dél-erdélyi regionális meteorológiai központ szolgálatos meteorológusa elmondta: a napokban másodszor dőlt meg a napi hidegrekord a Hargita lábánál fekvő településen. Hétfőn, október 20-án mínusz 9,2 Celsius-fokot mértek, hasonlóan hideget - mínusz 9 fokot - ugyancsak 1949-ben mutattak a hőmérők.
Kedden a térség más városaiban is alacsony volt a hőmérséklet. Gyergyóalfaluban mínusz 7,9, Maroshévízen mínusz 7,5 Celsius-fokot mértek. Székelyudvarhelyen - ahol általában magasabbak a hőmérsékleti értékek, mint Gyergyó- és Csíkszéken - mínusz 2,5, a Bucsin-tetőn mínusz 3,7 fok volt.
A meteorológiai előrejelzések felmelegedést jósolnak.
