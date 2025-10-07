Időjárás

Meteorológia: a nyolcadik legmelegebb volt az idei szeptember

A havi csapadékmennyiségben jelentős különbségek alakultak ki az egyes országrészek között.

2025.10.07 06:43MTI
A nyolcadik legmelegebb volt az idei szeptember a 20. század kezdete óta - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Az év kilencedik hónapjáról készített elemzésben azt írták, a hónap középhőmérséklete országos átlagban 18,28 Celsius-fok volt, ami 2,24 fokkal meghaladta az 1991-2020-as évek átlagát, amivel a nyolcadik legmelegebb szeptember volt a 20. század kezdete óta.

Hozzátették, az Alföldön nagy területen a 19 fokot, a délkeleti országrészben kisebb területen a 20 fokot is meghaladta a hónap középhőmérséklete. Az ország többi részén általában 17-19 fok között alakult a szeptemberi átlaghőmérséklet, míg 17 fok alatti értékek többfelé az Északi-középhegységben fordultak elő.

Közölték azt is, hogy a szeptember havi csapadék országos átlagban - az eddig beérkezett adatok alapján - 40,7 milliméter volt, ami 31 százalékkal marad el az 1991-2020-as évek 59,1 milliméteres átlagától.

A havi csapadékmennyiségben jelentős különbségek alakultak ki az egyes országrészek között. A csapadékosabb Őrségben vagy Bükkben 90-100 milliméter körül alakult a szeptemberi csapadék, míg a legszárazabb Dél-Alföldön és a Mecsek környékén csak 10 milliméter körüli havi csapadékot mértek.

