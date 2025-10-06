Időjárás

Hóvihar zárta el az Everestet - több száz túrázó rekedt a hegyen

Súlyos hóvihar bénította meg a világ legmagasabb hegyét, miután több száz túrázó rekedt a Mount Everest keleti lejtőin. A mentési műveletek jelenleg is zajlanak, mintegy ötezer méteres magasságban, miután a heves havazás elzárta az utakat és elszakította a kapcsolatot a hegyi táborokkal. 2025.10.06

A kínai médiabeszámolók szerint csaknem ezer hegymászó és turista rekedt a térségben, miután péntek este kezdődött és szombatig tartó hóvihar betemette a hegyi ösvényeket és a táborhelyeket. A havazás átlagosan 4200 méteres magasságban terítette be a térséget, és több helyről még mindig nem sikerült helyreállítani a kommunikációt. A helyszínről készült videófelvételeken sátrak tucatjai láthatók, amint teljesen a hó alá kerültek vagy megsemmisültek, miközben túrázók méteres hóban gázolva próbálnak menedéket találni. Egyes csoportok elhagyott, hóval borított járművek mellett haladnak el, míg mások ideiglenes menedékhelyeket építenek a túlélés reményében.



A helyi hatóságok több száz falubelit és mentőcsapatot mozgósítottak, hogy eltakarítsák a havat és megnyissák az elzárt útvonalakat. Az Everest Természetvédelmi és Turisztikai Övezetbe szombat estétől felfüggesztették a belépést, valamint leállították a jegyértékesítést is, amíg a helyzetet nem sikerül stabilizálni.



A szélsőséges időjárás azonban nemcsak Tibet északi oldalát sújtja. A Reuters jelentése szerint Nepálban péntek óta legalább 47 ember vesztette életét a heves esőzéseket követő áradások és földcsuszamlások miatt. Az ország keleti részén fekvő Ilam körzetben, az indiai határ közelében, 35 ember halt meg különböző földcsuszamlásokban, miközben kilencen továbbra is eltűntek, miután elsodorták őket az áradások. Három további halálesetet villámcsapások okoztak.



A helyi hatóságok szerint a mentési és segélymunkálatokat továbbra is nehezíti a rossz látási viszony és az instabil talaj, amely újabb földcsuszamlások veszélyét hordozza. Bár a hatóságok minden rendelkezésre álló erőforrást bevetettek, a hegyvidéki terep és az extrém időjárás miatt a mentőakció lassan halad.



A Mount Everest térségében a turistaforgalom az őszi szezonban általában jelentős, hiszen ez az egyik legkedveltebb időszak a túrázók és hegymászók körében. A mostani természeti katasztrófa azonban emlékeztet arra, milyen kiszámíthatatlan és veszélyes tud lenni a világ legmagasabb hegye — még a tapasztalt túrázók számára is.