Időjárás
Meteorológia: Kékestetőn megdőlt a legalacsonyabb napi maximum-hőmérséklet rekordja
Az erre a napra vonatkozó korábbi ilyen rekordot szintén Kékestetőn mérték.2025.10.04 14:34MTI
Csütörtökön Kékestetőn megdőlt a legalacsonyabb napi maximum-hőmérséklet országos rekordja - írta a HungaroMet Zrt. a honlapján.
Közölték: csütörtökön országszerte 10-16 Celsius-fok között voltak a napi maximum-hőmérsékletek, a hegyvidéki tájakon még ennél is hűvösebb volt.
Kékestetőn csak 3,8 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, így új legalacsonyabb napi maximum-hőmérsékleti országos rekord született.
Az erre a napra vonatkozó korábbi ilyen adat 3,9 fok volt, amelyet szintén Kékestetőn mértek 2013-ban.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:12 Száz év után ismét kitört a Kronotszkij-vulkán Kamcsatkán
- 21:22 Elvitték az ötöslottót és a Jokert is
- 20:44 Andrej Babis egypárti kormány létrehozására készül
- 18:43 Fákat döntött ki, gépkocsikat rongált meg a vihar Románia több térségében
- 16:41 Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség
- 14:34 Meteorológia: Kékestetőn megdőlt a legalacsonyabb napi maximum-hőmérséklet rekordja
- 12:27 Továbbra is ugyanúgy viszik el a szemetet, mint eddig
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06