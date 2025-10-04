Időjárás

Meteorológia: Kékestetőn megdőlt a legalacsonyabb napi maximum-hőmérséklet rekordja

Az erre a napra vonatkozó korábbi ilyen rekordot szintén Kékestetőn mérték.

2025.10.04 14:34MTI
Csütörtökön Kékestetőn megdőlt a legalacsonyabb napi maximum-hőmérséklet országos rekordja - írta a HungaroMet Zrt. a honlapján.

Közölték: csütörtökön országszerte 10-16 Celsius-fok között voltak a napi maximum-hőmérsékletek, a hegyvidéki tájakon még ennél is hűvösebb volt.

Kékestetőn csak 3,8 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, így új legalacsonyabb napi maximum-hőmérsékleti országos rekord született.

Az erre a napra vonatkozó korábbi ilyen adat 3,9 fok volt, amelyet szintén Kékestetőn mértek 2013-ban.

