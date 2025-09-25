Időjárás
Meteorológia: szerdán 17 Celsius-fokos különbség volt az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között
A Mátra és a Bükk déli előterében 21-24 fokot mértek.2025.09.25 08:35ma.hu
A Viharsarokban, Pitvaroson 29,4 Celsius-fok volt, míg Sopron környékén mindössze 12,1 fokot mértek a legmelegebb órákban szerdán - írta a HungaroMet Zrt.
Azt írták: az országban sokfelé fordult elő eső, zápor az elmúlt 24 órában. Ez többnyire csak 1-2 milliméter körül alakult, de a Nyugat-Dunántúlon 10, Sopron körül pedig 15 milliméter körüli mennyiség esett. A legtöbb csapadékot Fertőrákoson regisztrálták 16 milliméterrel.
Szerdán 17 Celsius-fokos különbség volt az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között. Érdekesség, hogy a Mátra és a Bükk déli előterében 21-24 fokot mértek, itt a bejegyzés szerint a főn szél hatására volt 1-4 fokkal melegebb, mint kissé délebbre.
