Meteorológia: hétfő este megkezdődik a csillagászati ősz
A Nap éppen 90 fok magasan delel az Egyenlítő felett.2025.09.22 14:43MTI
Hétfőn, szeptember 22-én 20 óra 19 perckor csillagászati értelemben is megkezdődik az ősz, ekkor lesz ugyanis a nap-éj egyenlőség.
Ebben az évben szeptember 22-én ünnepelhetjük az őszi nap-éj egyenlőséget, a csillagászati ősz kezdetét. Őseink ilyenkor hálát adtak a természet bőkezű ajándékaiért, a termények sokaságáért - írta a HungaroMet Zrt.
Rövidülnek a nappalok, a sötétség egyre nagyobb szeletet hódít el napjainkból egészen decemberig, amikor a fény "megint utat tör magának".
A Nap éppen 90 fok magasan delel az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka is ugyanolyan hosszúságú ezen a napon.
