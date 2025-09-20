Időjárás

Ezt még a tudósok sem gondolták volna az El Niño-ról

Egy friss kutatás megkérdőjelezi az eddigi tudományos konszenzust az indiai monszun és az El Niño kapcsolatáról. Az eredmények szerint a jelenség nem csupán szárazságot idéz elő, hanem a legnedvesebb régiókban fokozza a napi esőzések intenzitását. 2025.09.20 14:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az El Niño évtizedek óta az egyik legtöbbet kutatott globális időjárási jelenség, amely a Csendes-óceán keleti részének felszíni vizeit melegíti, gyengítve a passzátszeleket és átrendezve az egész világ légköri folyamatait. Indiában a tudósok hosszú ideig úgy vélték, hogy ez a klímaváltozó tényező elsősorban a nyári monszun csapadékának csökkenését, aszályokat és terméskiesést okoz. Egy most a Science folyóiratban megjelent tanulmány azonban árnyaltabb képet fest: nem mindenhol hoz szárazságot, sőt, bizonyos területeken kifejezetten felerősíti a szélsőséges esőzéseket.



A kutatók több mint egy évszázad napi csapadékadatait vizsgálták az Indiai Meteorológiai Hivatal archívumából, 1901 és 2020 között. Ezt kiegészítve 1979-től napjainkig légköri adatokat is elemeztek, amelyek segítségével feltárták, hogyan változik a légköri konvektív felhajtóerő – vagyis az a mechanizmus, amely a viharokat táplálja – az El Niño éveiben. Az eredmények szerint Indiában területi eltérések figyelhetők meg: míg a szárazabb délkeleti és északnyugati régiókban valóban csökken az összcsapadék és a szélsőséges események száma, addig a középső és délnyugati, eleve csapadékos zónákban ritkábban, de jóval intenzívebben esik.



A tanulmány kimutatta, hogy az El Niño nyarai alatt jelentősen nő az esélye annak, hogy egyetlen nap alatt extrém mennyiségű csapadék zúduljon a térségre. Országos szinten 43 százalékkal, míg az úgynevezett Központi Monsoon Övezetben 59 százalékkal gyakoribbak az olyan heves esők, amelyek során 250 millimétert meghaladó eső hullik egy nap alatt. Ez a konvektív erők erősödésével magyarázható, amely nagyobb energiát biztosít a viharok kialakulásához.



A kutatás jelentősége túlmutat a tudományos közegen. Az indiai falvak és városok életét alapjaiban formálhatják ezek a heves esőzések: áradások pusztítanak, otthonok kerülnek víz alá, termőföldek mennek tönkre, és az infrastruktúra helyreállítása hatalmas gazdasági terhet ró az országra. Ezért a kutatók kiemelik, hogy a pontosabb előrejelzések kulcsfontosságúak lehetnek. Az ENSO-ciklus (El Niño–Déli Oszcilláció) figyelembevételével olyan szezonális előrejelzések készíthetők, amelyek segíthetnek a kormányzatnak, a gazdáknak és a helyi közösségeknek felkészülni a szélsőséges időjárási eseményekre.



India, a világ legnépesebb állama, különösen érzékeny a monszun változásaira, hiszen lakosságának jelentős része még mindig közvetlenül a mezőgazdaságtól függ. A mostani kutatás arra figyelmeztet, hogy az El Niño nem egységesen „csapadékcsökkentő” tényező, hanem a térség meteorológiai térképét bonyolult és sokszor váratlan módon alakítja. A jövőbeni klímastratégiák szempontjából ezért létfontosságú, hogy a döntéshozók ne csupán az éves átlagokra, hanem a szélsőséges napi eseményekre is figyeljenek.