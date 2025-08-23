Időjárás
Halálos áldozatokat szedett Romániában a vihar
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 18 megye 78 településén volt szükség a tűzoltók beavatkozására.2025.08.23 14:36MTI
Több száz fát döntött ki, házakat és járműveket rongált meg és halálos áldozatokat is szedett Romániában a péntek esti vihar - közölte szombaton a katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU).
Ilfov megyében két férfi - apa és fia - a Snagov-tavon evezett egy kajakban, amikor lecsapott rájuk az óránként 70-90 kilométeres sebességű széllökéssekkel érkező vihar. Holttestüket szombat reggel, több órás keresés után találták meg a mentőegységek.
Az Arges megyei Negoiesti-en gazdasági melléképület teteje omlott rá az erős szélben az alatta tartózkodókra: egy 18 éves fiú meghalt, egy 17 éves fiút és egy 40 éves férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 18 megye 78 településén volt szükség a tűzoltók beavatkozására: 240 kidőlt fát távolítottak el az utakról, a viharban 73 gépkocsi megrongálódott. Számos udvarból, melléképületből, pincéből kellett a vizet kiszivattyúzni. A vihar a legtöbb kárt Arges, Brassó, Hunyad, és Szatmár megyében okozta, Valcea megyében órákig akadozott a forgalom a DN7-es országúton az úttestre került hordalék miatt.
