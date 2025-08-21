Időjárás
Ha azt hiszi, hiába rettegett a beígért vihartól, ne most adja fel - ami késik, nem múlik!
Belefáradt abba, hogy felkészülten várta a vihart, de egy csepp sem esett a tűzijáték alatt, akkor most kösse fel a nadrágját!2025.08.21 17:55ma.hu
Délnyugatról érkeznek az intenzívebb gócok, a határon már villámlik - hívta fel a figyelmet legfrissebb posztjában az Időkép.
Pénteken még többfelé lehet eső, majd visszatér a napos-gomolyfelhős idő
Pénteken reggel még főként az ország északnyugati, északi felén fordul elő zápor, zivatar, majd a csapadék súlypontja délkelet felé tevődik, és délutántól északnyugat felől csökken a csapadékhajlam. A felhőzet továbbhalad délkelet felé, estére már inkább csak az ország keleti felén fordulhatnak elő borongós területek, míg másutt északnyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19-25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, míg melegebb a Viharsarokban lehet.
Szombatra virradóra keleten is csökken a felhőzet, napközben gomolyfelhős, napos idő valószínű csapadék nélkül. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 10-16 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos vidékeken ennél hűvösebb lesz, míg délután 20-25 fok várható.
Vasárnap gomolyfelhős, napos időre kell készülni, északkeleten - illetve esetleg délnyugaton - néhol zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati, északi szél élénk, helyenként erős lesz. A minimum jobbára 9-15 fok között várható, azonban a hidegre hajlamos tájakon ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak, a maximum pedig 19-24 fok között alakul - derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
