Időjárás
Folytatódik a hőség a héten
Folytatódik a hőség a héten: hétfőn még többfelé lesz élénk, olykor erős a szél és az ország egyes részein 30 Celsius-fok alatt marad a hőmérséklet csúcsértéke, majd melegedés kezdődik, és a hét második felében a legmelegebb órákban akár 39 fok is lehet. A hét végén feltámad a szél és megnő a záporok, zivatarok esélye, de a hőség akkor is kitart.2025.08.10 22:02MTI
Hétfőn derült vagy felhőtlen időre van kilátás csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz élénk, Kelet-Magyarországon időnként erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-33 között várható.
Kedden is felhőtlen, száraz idő lesz, a keleties szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10-17 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alá süllyedhet a hőmérséklet, míg délután 29-34 fok várható.
Szerdán is folytatódik a felhőtlen, csapadékmentes idő, de Sopronnál napközben élénk lesz a keleties szél. Hajnalban általában 11-17 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken magasabb értékek valószínűek. Délutánra 31-36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Csütörtökön derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható, csapadék nélkül. A délkeleti, keleti szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 13-18, délután 33-38 fok valószínű.
Pénteken is derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre van kilátás, a légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban döntően 14-19, délután 33-39 fok között valószínű.
Szombaton is napos idő valószínű fátyol- és gomolyfelhőkkel, az északnyugati, északi tájakon nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32-39 fok között várható.
Vasárnap sok napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szél többfelé élénk, helyenként erős lehet. A minimum-hőmérséklet 14-22, a csúcsérték 29-38 fok között alakulhat - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:02 Folytatódik a hőség a héten
- 20:01 Farkas támadt egy kisgyerekre Hollandiában
- 18:59 Többen meghaltak az áradásokban Kína északnyugati részén
- 16:58 Lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, ketten meghaltak
- 14:56 Békeszerződést írt alá Azerbajdzsán és Örményország amerikai közvetítéssel
- 12:00 BM: ismét minden funkciója elérhető az EESZT-nek
- 10:51 Ismét zavartalanul működnek az elektronikus közigazgatási felületek
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06