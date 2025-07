Időjárás

Vihar - Másodfokú riasztást adtak ki hevesebb zivatarok veszélye miatt több észak-dunántúli járásra

Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Győr-Moson-Sopron és Vas vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. szombat reggel. 2025.07.26 06:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A veszélyjelzés szerint az érintett járásokban a következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.



Az előrejelzés szerint a nap első felében a Dunántúl nyugati, északnyugati részén alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket viharos széllökések, jégeső és jelentősebb mennyiségű csapadék, lokálisan felhőszakadás is kísérhet.



A késő délutáni, esti óráktól először inkább a Tiszántúlon, majd délnyugat felől újabb hullámban bárhol előfordulhatnak heves zivatarok az országban. Az erősebb cellákhoz erősen viharos széllökések, nagy méretű jég és felhőszakadás is társulhat.



Az esti órákban a zivatarcellák összeszerveződéséhez is kedvezőek lehetnek a feltételek. A zivatarok az éjszakai órákban is kitarthatnak.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, mindenki figyelje az időjárási előrejelzéseket, és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket.



A viharos szél érkezése előtt célszerű zárt helyre vinni azokat a tárgyakat, amelyeket a szél felkaphat, valamint áramtalanítani azokat a helyiségeket, amelyeket a víz elérhet.



Azt kérik, hogy ahol hevesebb zivatarok miatt van érvényben riasztás, ott az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében, és lehetőleg senki ne parkoljon villanyvezetékek és fák alá, a fasorok mellett pedig kellő figyelemmel közlekedjünk.



Az úton lévőket is óvatosságra intik; autóval és gyalogosan is veszélyes a magasan álló vízen áthaladni, a villámárvizek ugyanis komoly veszélyt jelentenek, embereket és tárgyakat sodorhatnak el.



Azt tanácsolják, ha autóval közlekedünk, amikor lecsap a vihar, álljunk meg valahol, ha pedig erre nincs lehetőség, legalább lassítsunk.



Zivatar idején kerülni kell a kilátókat, a villanyoszlopokat. Ne álljunk fa alá és ne használjunk esernyőt, akit pedig erdőben ér a villámlás, keressen egy olyan helyet, amely legalább 4-5 méterre van a fák törzsétől.



Azt kérik továbbá, hogy aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezzen a 112-es segélyhívón.