Pénteken még napos, szombattól egyre felhősebb, esősebb idő várható

Pénteken és szombaton napközben még meleg időre és sok napsütésre, szombat éjszakától azonban egyre többfelé esőre, záporra és zivatarra, valamint lehűlésre számíthatunk a hétvégén.

Pénteken a gomoly- és több fátyolfelhő mellett általában sok napsütésre lehet számítani. Napközben csapadék még nem valószínű, majd főként késő délutántól nyugat felől növekszik a záporok, zivatarok előfordulási esélye. A nyugati, északnyugati szél főként Magyarország keleti felén élénkül meg, zivatarok környezetében erős lökések is előfordulhatnak.



A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 38 Celsius fok között alakul.



Szombaton a fátyol- és az egyre erőteljesebb gomolyfelhő-képződés mellett sok - a szaharai por által szűrt - napsütésre számíthatunk. Éjszaka az ország északnyugati felén tovább nő a csapadékhajlam, ott eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A csapadéktömb elvonultával, délután elszórtan alakulhatnak ki záporos, zivataros csapadékgócok. A kezdetben északias szél, délire, délnyugatira fordul, megélénkül, helyenként erős lesz, a zivatarokat viszont viharos széllökések is kísérhetik.



A hőmérséklet szombat hajnalban 16 és 23 Celsius fok között, délután nyugaton 27, délkeleten 39 Celsius fok közelében alakulhat.



Vasárnap döntően erősen felhős égre, kevesebb napsütésre van kilátás, késő délutántól, estétől csökkenhet a felhőzet. Sokfelé várható - akár ismétlődő jelleggel - eső, zápor, zivatar, sőt heves zivatar is kialakulhat. A jellemzően északnyugati, északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környékén viharossá is fokozódhat.



A hőmérséklet vasárnap hajnalban 16, 23, délután általában 23 és 26 Celsius fok között valószínű, a tartósan csapadékos vidékeken ennél hűvösebb, míg délkeleten melegebb lesz - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.