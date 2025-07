Időjárás

Vihar - OKF: szerda reggelig 9752 káresetről érkezett bejelentés

Szerda reggel hat óráig az ország területéről 9752 káresetről érkezett bejelentés a műveletirányítási központokba, ezek közül eddig 5008 káreseményt számoltak fel a tűzoltóegységek, további 4 744 káresemény megszüntetésén pedig folyamatosan dolgoznak. 2025.07.09 10:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közleménye szerint a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kedden 502 fővel és 208 technikai eszközzel avatkoztak be; a műveleteket 72 önkéntes tűzoltó egyesület és önkéntes mentőszervezet 310 fővel és 63 technikai eszközzel, valamint 17 önkormányzati tűzoltó parancsnokság 74 fővel és 19 technikai eszközzel támogatta.



A káresetek mielőbbi felszámolása érdekében szerda reggel a Hajdú-Bihar vármegyében készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltó állomány visszavonásig 24 órás szolgálati rendre áll át, ami ötven fős erősítést jelent - tájékoztattak.



A Katasztrófavédelmi Oktatási Központban képzésüket befejező tiszthelyettesi állományból negyvennégy fő érkezik szakfelszerelésekkel Hajdú-Bihar vármegyébe - tették hozzá, azzal együtt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a távollétek kiadását felfüggesztették, ezzel további huszonöt hivatásos tűzoltóval nő a napi készenléti létszám.



A viharral kevésbé érintett vármegyékből huszonhárom hivatásos tűzoltóegység Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében dolgozik a károk felszámolásán.



Kiemelték, hogy az áramszolgáltatásból kiesett fogyasztási helyek száma szerda reggel hat órára 21 765-re csökkent.



A kedd délutáni újabb vihar miatt Hajdú-Bihar vármegye 16 településén áramkimaradás miatt szünetelt a vízszolgáltatás, ami este háromnegyed tízre helyreállt.



Közölték azt is, hogy a HungaroMet Zrt. tájékoztatása szerint szerda kora délelőttig északkeleten jellemzően a határhoz közeli területeken alakulhatnak ki intenzív záporok, néhol zivatarral, amelyeket lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék is kísérhet.



Síkvidéken délelőttől délutánig gyakrabban kísérhetik nagyobb területen viharos széllökések az északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon és a középső területeken - áll a közleményben.