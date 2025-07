Időjárás

Vihar - Leszakította egy szegedi egyetemi épület tetejét a vihar

Leszakította egy üresen álló szegedi egyetemi épület tetejét hétfőn a vihar, személyi sérülés nem történt - jelentette be a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) közkapcsolati igazgatósága.



A közlemény szerint az SZTE újszegedi, Derkovits fasor 17. alatti telephelyén a jelenleg kollégiumi célra történő átalakítás miatt üresen álló épület tetőszerkezetét leszakította a vihar hétfőn.



A katasztrófavédelem a helyszínen volt, személyi sérülés nem történt. A leszakadt tetőszerkezet több autóban és a környező épületekben is kárt tett. A kármentés, az épület ideiglenes lefedése kedden megtörténik, a biztosító megkezdi a károk felmérését.



A vihar az SZTE klinikai központjának minden telephelyét érintette - Szeged, Szentes, Deszk -, az áramszünetek idején a villamosenergia-ellátást az aggregátorok biztosították, a betegellátás folyamatos volt.



A veszélyes faágakat a katasztrófavédelem eltávolítja, az egyik erősáramú kábel leszakadását helyreállították, a törmelék elszállítását kedden megkezdik. A szél több egyetemi épület cserepeit megbontotta, ezek helyreállítása is megkezdődik - áll a közleményben.