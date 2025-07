Hőség

Meteorológia: az elmúlt egy hétben 4 centimétert csökkent a Balaton átlagos vízállása

A Balaton erős párolgása miatt az elmúlt egy hétben már 4 centimétert csökkent a tó átlagos vízállása. 2025.07.05 06:11 MTI

A HungaroMet Zrt. jelentése szerint napok óta alig van felhő az égen, a levegő pedig rendkívül száraz, az ország döntő részén mindössze 15-30 százalék volt pénteken napközben a relatív páratartalom, egyetlen területen, a Balaton környékén viszont 50 százalék fölé is emelkedett.



Ismertetésük szerint ennek oka a Balaton erős párolgása, amit a meleg, zavartalanul napos időjárás mellett a kifejezetten száraz, így sok nedvességet befogadni képes levegő jelenléte eredményezett.

Az erős párolgás miatt az elmúlt egy hétben már 4 centimétert csökkent a Balaton átlagos vízállása, ehhez a többször felerősödő szél is hozzájárult azzal, hogy a vízgőzt elfújta a tó fölül.



Arról is írtak, az előrejelzés szerint péntek éjszaka hidegfront éri el a Balatont megerősödő északnyugati széllel, de csapadék nélkül, a jövő hét elejére viszont már magasabb nedvességtartalmú, hűvösebb légtömeg érkezik, aminek pozitív hatása lesz a Balaton vízállására, várhatóan megtorpan a csökkenése.