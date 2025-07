Időjárás

Kissé mérséklődik a kánikula a hétvégére

Pénteken Magyarország északi és nyugati részén záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél többfelé megerősödik. Szombatra kissé enyhül a kánikula, majd vasárnap visszatér, de a nap második felében újra megjelenhetnek a záporok, viharos széllel kísért zivatarok az északnyugati, nyugati tájakon. 2025.07.04 08:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre lehet számítani. Hidegfront érkezik, amely mentén főként az Északi-középhegység, Észak-Alföld térségében, illetve a Délnyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, és megélénkül, többfelé megerősödik az északias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 40 fok között alakul, de az északnyugati, északi tájakon ennél pár fokkal alacsonyabb is lehet a maximum.



Szombatra virradóra csökken a felhőzet, és a nappali órákban a napos időben inkább csak kevés fátyolfelhő lehet az égen, de csapadék nem várható. A jellemzően északi, északkeleti irányú szél főként a keleti, délkeleti harmadban nagy területen megélénkül. A minimum általában 13-20 fok között várható, de a szélvédettebb hidegre érzékeny helyeken 10 fok alá is lehűlhet a levegő, a maximum 28-33 fok között alakul.



Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre kell készülni, zápor, zivatar nagyobb eséllyel az északnyugati, nyugati tájakon fordulhat elő. A délire, délnyugatira forduló szél nagy területen megélénkül, a zivatarokat azonban erős, viharos lökések is kísérhetik. Hajnalra általában 13-21 fokig hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken akár 10 fok alatt is lehet a minimum. Délutánra 32-38 fok közé emelkedik a hőmérséklet - derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.