Időjárás

Másodfokú hőségriasztás lép életbe hétfőtől

A nagy meleg nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megterhelő: romlik a koncentráció, nő a reakcióidő, kevesebb a türelem, amely a közlekedésben is komoly kockázatot jelent.

Másodfokú hőségriasztást rendel el a HungaroMet Zrt. előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos Magyarország teljes területére hétfő 0 órától július 4., péntek 24 óráig - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) pénteken az MTI-vel.



Azt írták: a jövő hét első felében ismét tartós hőségre kell számítani, különösen a városias környezetben, ahol az épített burkolatok és épületek napközben felmelegszenek, éjszaka pedig nehezen hűlnek le. A nagy meleg nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megterhelő: romlik a koncentráció, nő a reakcióidő, kevesebb a türelem, amely a közlekedésben is komoly kockázatot jelent - írták.



Hozzátették: a hőség különösen veszélyes a kisgyermekekre, az idősekre, a várandósokra, a szív- és érrendszeri betegek számára.



Kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, valamint a test hűtése akár vízpermettel, nedves kendővel, langyos zuhannyal vagy lábfürdővel, már néhány perc is segíthet enyhíteni a szervezet hőterhelését - jegyezték meg.



Felhívták a figyelmet, a melegben tárolt élelmiszerek, különösen az állati eredetűek gyorsabban romlanak, ezért azt tanácsolták, ne hagyjuk a bevásárlás után sokáig a csomagtartóban az élelmiszereket, és kerüljük a több napos maradékételek fogyasztását.



A közlekedőket türelemre intették, és mint írták, a hőségben az emberek ingerlékenyebbek, figyelmetlenebbek. A járműveket parkolás után mindig ellenőrizzük, hogy nem maradt bennük gyermek, állat vagy hőre érzékeny eszköz! Kutyát se sétáltassunk betonon, aszfalton, mert az akár 60-70 Celsius-fokra is felmelegedhet, égési sérülést okozva az állatok mancsán! - írták.

Hozzátették: a nagy hőségben csökkenhet a kémény huzathatása, így ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, szén-monoxid keletkezhet.



Azt írták, a hőségriasztás ideje alatt lehetőleg senki se gyújtson tüzet a szabadban. A saját kertjében mindenki grillezhet, bográcsozhat, de azt javasolják, egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül a tüzet.



Közölték azt is, a héten 36 helyre riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt. Hétfőtől péntekig 395 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, amely között hatvanhektáros is volt. A héten leégett terület nagysága 8,7 millió négyzetméter.



Jelezték: a friss riasztásokról a VÉSZ applikáció valós idejű értesítéseket küld, ezért érdemes letölteni, hogy időben felkészülhessünk az extrém időjárási helyzetekre.