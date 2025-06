Időjárás

Hőség - Meteorológia: rekordokat döntött a hőség csütörtökön

Megdőlt a fővárosi és az országos hajnali és a napi melegrekord is csütörtökön - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján pénteken.



Azt írták, Pécs Árpádtetőn a hajnali órák sem hoztak igazi felfrissülést a nagy melegben, csupán 24,9 Celsius-fokig hűlt a levegő, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó hajnali országos melegrekord. Korábban ezen a napon 1967-ben Pannonhalmán 23,5 fok volt a legmagasabb napi minimum-hőmérséklet.



Hozzátették: 1938-ban ezen a napon Csongrád állomáson 36,1 fokos napi maximum-hőmérsékletet mértek, ez nyolcvanhét évig napi rekord volt, idén azonban ennél az értéknél az ország nagy részén többet mutattak a hőmérők a legforróbb órákban.



Végül az új rekorder Kübekháza gátőrház lett, ahol 39,7 fokot mértek, így több, mint három és fél fokkal dőlt meg a korábban ezen a napon mért legmagasabb maximum-hőmérséklet országos napi rekordja.



Megdőlt a fővárosi hajnali melegrekord is: Budapest János-hegy állomáson 24,5 Celsius-fokot mértek. A korábbi rekorder Budapest Lágymányos volt, ott 2006-ban 23,1 fokot regisztráltak. Csütörtökön megdőlt a fővárosi napi melegrekord is: Újpesten 39,5 fokot mértek a műszerek. Korábban ezen a napon az Országút meteorológiai állomáson 1935-ben 34,9 fokot mértek.



Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,9 fok volt, amelyet 2016-ban regisztráltak szintén Újpesten.