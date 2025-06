Időjárás

Hőség - Péntek éjfélig meghosszabbítják a harmadfokú hőségriasztást

A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. 2025.06.25 16:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Péntek éjfélig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerdán az MTI-vel.



Közleményükben azt írták, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikai és mentális szempontból egyaránt próbára teheti a szervezetet.



A leginkább veszélyeztetett csoportok továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagunkra és egymásra.



A hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, legyen nálunk mindig ivóvíz, akár munka közben, akár utazás során!



Azt javasolják, aki teheti, a déli órákban ne tartózkodjon a tűző napon. Amennyiben mégis a szabadban tartózkodunk, viseljünk világos, jól szellőző ruházatot, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, valamint használjunk magas faktorszámú naptejet és ajakápolót. Aki teheti, naponta legalább két-három órát töltsön hűvös, légkondicionált helyiségben – ezek elérhetőségéről a katasztrófavédelem weboldala nyújt tájékoztatást.



Hozzátették, fontos hogy néhány percre se hagyjanak gyerekeket vagy házi kedvenceket parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot! - kérték.



Közleményükben emlékeztettek, szerda óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani.



A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül.



A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófavédelem által működtetett, ingyenesen letölthető VÉSZ applikáción keresztül is.



Az alkalmazás valós idejű értesítéseket küld a riasztások időtartamáról és fokozatáról, így segít felkészülni az extrém időjárási helyzetekre.