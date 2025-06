Időjárás

Hőség - A forróság az emberi szervezet egészére gyakorol negatív hatásokat

A forróság az emberi szervezet egészére negatív hatásokat gyakorol, ezért nemcsak a fizikai aktivitást, hanem a koncentrációt igénylő tevékenységek terén is nagy körültekintéssel kell eljárni hőség idején - hívta fel a figyelmet Torma Albert egészségügyi veszélyhelyzeti általános helyettes tisztifőorvos az az M1 aktuális csatorna Ma este című műsorában.



A szakembert annak kapcsán kérdezték, hogy csütörtöktől vasárnap esti tart az országos tisztifőorvos által az ország egész területére kiadott másodfokú hőségriasztás.



Torma Albert ismertetése szerint a riasztás e foka akkor lép életbe, ha legalább három egymást követő napon a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25 fokot, a nagy melegnek pedig komolyabb egészségügyi hatásai is vannak - húzta alá.



A testi hatások közül kiemelte, hogy hőség idején gyakran jelentkezik szédülés, csökken a koncentrációképesség, emelkedik a pulzus. Utóbbira - hívta fel a figyelmet - főként a sportot űzőknek kell figyelniük, ugyanis nagy meleg idején már a sportolás kezdetekor is 80-90 lehet az emberek pulzusszáma percenként. A sportoló így csak akkor tudja ugyanazt a hatást elérni a szervezetével, ha például a szokásosnál rövidebb távot vagy ugyanannyit, de lassabban fut - emelte ki.

A meleg emellett görcsöket is előidéz a folyadék-, illetve a sóháztartás felborulásából adódóan, továbbá pszichés hatások is jelentkezhetnek, így ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek az emberek forróság idején - mondta.



A szakember a jól ismert tanácsok mellett kiemelte, hogy nagy hőségben nem javasolt alkoholtartalmú italokkal pótolni a folyadékot, hiszen az alkohol még inkább kiszárítja a testet. Hozzáfűzte: a szervezetnek sokkot okoz az egyidejűleg nagy mennyiségben bevitt bármilyen folyadék is, az gyorsan ki is ürül. Érdemesebb beosztani és kisebb adagokban fogyasztani a vizet vagy akár a teát. Kitért ugyanis arra is, hogy az a közel-keleti országokban bevett gyakorlat, amely során forró teát isznak a hőségben, szintén hasznosabb a szervezet számára, mint a jeges italok kortyolgatása, hiszen a meleg ital fokozza a hőleadási képességet.



A forróbb napokon a rendvédelmi dolgozókra háruló nehézségekről szólva azt mondta, hogy számukra kiemelt fizikai, illetve lelki stresszt jelent a hőség. Rajtuk a melegben az egyenruhák viselésével kapcsolatos szabályok oldásával, védőital biztosításával, a szolgálati idők differenciálásával segítenek.