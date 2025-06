Időjárás

Másodfokú hőségriasztás lép életbe csütörtökön

Az elkövetkező napokban a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani, és a tartós hőség nemcsak kellemetlen, hanem komoly terhet is ró a szervezetünkre.

Másodfokú hőségriasztást ad ki Magyarország egész területére csütörtök hajnaltól vasárnap éjfélig az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján - jelentette be a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közös közleményben.



Az elkövetkező napokban a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani, és a tartós hőség nemcsak kellemetlen, hanem komoly terhet is ró a szervezetünkre, különösen a kisgyermekekre, az idősekre, a krónikus betegekre és a várandósokra - írták.



Kiemelték, hogy a legmelegebb órák rendszerint 11 és 15 óra közé esnek, ilyenkor lehetőleg húzódjunk árnyékba vagy hűvös helyiségbe, kerüljük a megterhelő fizikai munkát, és zuhanyozzunk többször langyos vízzel.



Arra is felhívták a figyelmet, hogy ne várjuk meg, míg szomjasak leszünk, a nagy melegben a szervezetünknek a megszokottnál több folyadékra van szüksége. A víz, a tea, a cukormentes, szénsavmentes italok fogyasztását javasolják, de jó választás lehet a paradicsomlé, a joghurt, a kefir vagy egy tál hűsítő leves is. Érdemes kerülni viszont az alkoholt, a koffein tartalmú italokat és a cukros üdítőket, mert ezek tovább fokozhatják a dehidratációt - figyelmeztettek.



A szabadban tartózkodva érdemes világos, jól szellőző, természetes anyagból készült ruhát, széles karimájú kalapot, napszemüveget viselni, emellett mindenki számára a bőrtípusának megfelelő fényvédő krém használatát tanácsolják.



Kiemelten fontosnak nevezték, hogy kisgyermeket senki ne vigyen sétálni a hőségben, és csak árnyékos helyen levegőzzenek. Továbbá soha ne hagyjanak gyermekeket vagy háziállatokat parkoló autóban egyetlen percre sem, mert a napon az autó belső hőmérséklete akár 70 Celsius-fokra is emelkedhet. Azt kérték, hogy ha valaki ilyet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívót.



Kitértek arra, hogy mindenki figyeljen oda a gyógyszerek tárolására; még a hűtést nem igénylő készítményeket sem szabad meleg, napsütötte helyen hagyni, mert a hatásosságuk csökkenhet.



Aki légkondicionálót használ, annak azt tanácsolják, hogy ne állítsák a hőmérsékletet 27 Celsius-fok alá, és az ízületi panaszok elkerülése érdekében időnként kapcsolják ki. Azok pedig, akiknek nincs lehetőségük otthon klimatizált környezetben pihenni, a katasztrófavédelem weboldalán megtalálhatják a bárki által elérhető légkondicionált helyiségek címét.



A tüzek megelőzése érdekében erdőben csak a kijelölt tűzrakóhelyen szabad tüzet gyújtani, ott is csak akkor, ha az adott vármegyében nincs tűzgyújtási tilalom.



Ilyen melegben ott sem javasolt elégetni a kerti zöldhulladékot, ahol egyébként azt az önkormányzat engedélyezi. Felhívták a figyelmet arra is, hogy grillezés vagy bográcsozás esetén a tüzet egyetlen percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni.

A lakosság számára elérhetőek az országos hőségriasztások a katasztrófavédelem által üzemeltetett, ingyenesen letölthető VÉSZ-applikáción keresztül is, amely azonnali értesítést küld az aktuális riasztásokról, annak időtartamáról és fokozatáról - jelezték.



Az NNGYK és a katasztrófavédelem azt kérte: figyeljünk oda egymásra, különösen azokra, akik egyedül élnek, idősek vagy a mozgásukban korlátozottak. Egy pohár víz, egy rövid telefonhívás vagy néhány árnyékos perc felajánlása is életet menthet - áll a közleményben.