Időjárás

Folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb idő

Folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb, szeles, záporos-zivataros idő. A hét elején a többórás napsütés mellett 20-25 Celsius-fok lesz a legmelegebb órákban, de pénteken ismét visszaesik a hőmérséklet és mindössze 13-21 fok várható délután. A szél egész héten élénk, olykor erős lesz, és a záporok, zivatarok esélye is csak a hétvégére fog csökkenni. 2025.05.19 08:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hétfőn felhőátvonulások várhatóak több-kevesebb napsütéssel és több helyen lehet zápor, főként keleten zivatarok is előfordulhatnak. Délnyugaton lehet a legkevesebb felhő és a legtöbb napsütés, arrafelé a legkisebb a csapadék esélye, majd estére másutt is jelentősen csökken a csapadékhajlam. Az északnyugati, nyugati szelet nagy területen erős, néhol viharos lökések kísérhetik, zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14-20 fok között alakul, míg a délnyugati tájakon 21-24 fok közé melegedhet a levegő.



Kedden általában sok napsütés valószínű gomolyfelhőkkel, de délnyugaton késő délutántól erőteljessé válik a felhőképződés. Napközben néhol alakulhatnak ki záporok, késő délután, este délnyugaton zivatar is lehet. A nyugatias szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 3-12, délután 19-24 fok között alakul a hőmérséklet.



Szerdán erőteljes gomolyfelhő-képződés várható általában többórás napsütéssel, de többfelé várható zápor, zivatar, a legkevesebb az északkeleti országrészben, legtöbb délnyugaton. A déli, délkeleti szelet időnként élénk lökések kísérhetik. Hajnalban általában 9-14 fok várható, de az északkeleti országrészben ennél több fokkal hidegebb lehet az éjszaka. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul.



Csütörtökön nagyrészt felhős időre van kilátás, de napközben akár hosszabb napos időszakok is lehetnek, amikor viszont a gomolyfelhők kapnak erőre, többfelé fordulhat elő eső, zápor, zivatar is. A nyugati, délnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A minimum 10-15, a csúcshőmérséklet 19-25 fok között alakul.

Pénteken általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, és több helyen lehet esőre, záporra, főként keleten helyenként zivatarra számítani. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7-13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13-21 fok között valószínű, északnyugaton lesz a leghűvösebb, délkelet felé haladva egyre melegebb az idő.



Szombaton gomolyfelhős, napos idő várható számottevő csapadék nélkül, de az északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3-10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15-20 fok között valószínű.



Vasárnap gomolyfelhős, napos idő várható számottevő csapadék nélkül, a délnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3-10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17-22 fok között valószínű.