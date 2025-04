Időjárás

Túlnyomóan napos, száraz, meleg idő várható

Túlnyomóan napos, száraz, meleg idő várható, de a hét elején még csípősek lehetnek a hajnalok, a hét végén ismét nő a záporok, zivatarok esélye, május első vasárnapjára kissé a hőmérséklet is visszaesik. 2025.04.27 18:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hétfőn alapvetően gomolyfelhős, napos idő valószínű csapadék nélkül, de reggel az Alföld egyes részein még lehetnek erősebben felhős tájak is. A délire, délkeletire forduló szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19-23 fok között várható.



Kedden napos, száraz idő valószínű. Délutánra gomolyfelhők képződnek, a légnyomás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 5-10 fok várható, de főleg a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél hűvösebb is lehet, délutánra 20-25 fok közé melegszik fel a levegő.



Szerdán napos, száraz idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 7-12 fok, a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal alacsonyabb lehet a hőmérséklet. Délutánra 22-27 fok közé melegszik fel a levegő.



Csütörtökön, május 1-jén napos, száraz idő, kevés gomoly- és fátyolfelhő várható. Egyre nagyobb területen északias irányba fordulhat a szél és többfelé megélénkül, főleg északkeleten erős lökések is kísérhetik. Hajnalban 6-13, délután 22-27 fok valószínű, északkeleten ennél néhány fokkal hűvösebb.



Pénteken is napos idő várható, majd északnyugat felől a nap második felében megnövekedhet a felhőzet, ezzel együtt növekszik a záporok, zivatarok esélye. A délnyugati, nyugati irányú szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 2-12 fok valószínű, északkeleten lesz a hidegebb, majd délutánra 21-28 fok közé melegszik a levegő.



Szombaton gomolyfelhős, napos idő várható helyenként záporokkal, zivatarokkal. A nyugati, délnyugati irányú szelet többfelé kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések is. Hajnalban 7-15, délután 21-28 fok közötti értékek valószínűek.



Vasárnap észak felől átmenetileg erősen megnövekedhet a felhőzet, de emellett sok napsütés valószínű. Elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati, északi irányba forduló szél többfelé megerősödik, helyenként viharos lökések is kísérhetik és zivatarok környezetében is lehetnek viharos lökések. Hajnalban 8-16, délután 16-24 fok közötti értékek várhatók - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.