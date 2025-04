Időjárás

Agrometeorológia: jól jönne az eső, de a csapadék egyenlőtlen eloszlásban érkezik

Az őszi vetések tavaszi fejlődése a kedvező hőmérséklet és talajnedvesség hatására jól halad, a repce virágzik, a búza a szárbaindulás fázisában jár. 2025.04.24 14:19 MTI

Jól jönne az eső a szántóföldi növényeknek, de a szombatig tartó időszakban nagyon egyenlőtlen lesz a csapadék eloszlása - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.



Az elemzés szerint a múlt héten csapadékosabbra fordult az időjárás, de a csapadék területi eloszlása nagy különbségeket mutat.



Az elmúlt 10 napban a középső és az északi országrészben hullott nagyobb, 20-40 milliméter közötti mennyiség, míg a Rába tágabb térségében és az Alföld jelentős részén csak 2-10 milliméter esett. Ezeken a területeken a talaj felső rétege tovább vesztett nedvességtartalmából, különösen a Kisalföldön és az Alföldön, ahol a felszín közeli réteg kritikusan kiszáradt.



A hőmérséklet változatosan alakult: csütörtökön megdőlt a napi melegrekord, de pénteken a borult, csapadékos időben alig emelkedett a hőmérséklet, többfelé 10-14 Celsius-fokkal esett vissza, a hétvégén pedig kevés felhő mellett 10 fok alá csökkentek a minimumok. Ezen a héten már melegedett a levegő, a jellemző a 25 fok körüli csúcsérték volt. Az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet napi átlaga jelenleg 15-18 fok között alakul.



Az őszi vetések tavaszi fejlődése a kedvező hőmérséklet és talajnedvesség hatására jól halad, a repce virágzik, a búza a szárbaindulás fázisában jár.



A kukorica és napraforgó csírázásához, korai fejlődéséhez a hőmérsékleti viszonyok jók, a felszín közeli talajréteg azonban többfelé túl száraz. A legtöbb gyümölcsfa az ország nagyobb részén már elvirágzott vagy a virágzás végén jár, míg az alma és a körte most virágzik a kedvező meleg időjárásban.



Az előrejelzés szerint szombatig még sokfelé kell csapadékra számítani, nyugaton tartós eső is lehet, keleten inkább záporok, zivatarok várhatók, 10-30 milliméter közötti csapadékra van kilátás, nagy területi változékonyság mellett. A legtöbb helyen átnedvesedik a felső talajréteg, ami kedvez a nyári kapás növények korai fejlődésének.



Gyakran és tartósan lesz nedves a növények levélzete, ami a gombás betegségek elszaporodását okozhatja. Vasárnaptól kissé hűvösebb, és szárazabb időszak kezdődik, a hajnalok vasárnaptól a jövő hét közepéig hidegek lesznek, a fagyzugokban gyenge fagyok is előfordulhatnak majd, de nem ez lesz a jellemző.