Tragédia

Brutális vihar Európa-szerte - apát és fiát elnyelte a föld

Apja és fia életét vesztette, amikor autójukkal egy hirtelen kialakult víznyelőbe zuhantak az észak-olaszországi Valdagnóban - az eset az Európát sújtó, rendkívüli időjárás, a Hans vihar következtében történt. 2025.04.19 06:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kontinensen végigsöprő Hans vihar több országban is pusztító esőzéseket, hirtelen áradásokat és lavinaveszélyt hozott. Spanyolország, Svájc, Franciaország és Olaszország különösen súlyosan érintettek. Az észak-olaszországi Piemont tartományt vörös riasztás alá helyezték, több település került víz alá, és egy híd is összeomlott a Biella térségében.



A 64 éves Leone Nardon és 33 éves fia, Francesco a heves esőzések ellenére útnak indultak, hogy segítséget nyújtsanak a bajbajutottaknak. Azonban a vihar következtében megcsúszott és beomlott alattuk az út, autójuk egy víznyelőbe zuhant, majd az Agno folyó medrébe került. A helyi sajtó szerint a mentési munkálatokban való részvételük közben történt a tragédia.



Az esetet követően egy 92 éves férfi holttestét is megtalálták elárasztott otthonában a Piemont régióban.

Az Alpokban is tragédia: lavina temetett maga alá egy embert

A francia Alpokban, Val Thorens síparadicsomnál, egy férfit lavina temetett maga alá, aki a bejáratnál tartózkodott. A szerencsétlenül járt áldozat szívrohamot kapott a hó alatt, és nem tudták megmenteni az életét.



A Savoya prefektúra közleménye szerint négy lavina is bekövetkezett Les Menuires és Val Thorens térségében, és az avalanchék kockázati szintjét a legmagasabb fokozatra emelték több régióban. Számos sípályát és utat lezártak.

Turistákat figyelmeztetnek, falvakat zártak le

Az olasz meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a Hans nevű vihar erős szelet, durva tengeri viszonyokat és akár 200 milliméternyi csapadékot is hozhatott – elsősorban Észak-Olaszországban, ami villámáradásokat és földcsuszamlásokat idézhet elő.



A svájci Sion város 36 000 lakosát, valamint a franciaországi Tignes és Termignon települések lakóit arra szólították fel, hogy ne hagyják el otthonaikat. Tignesben egyetlen éjszaka alatt 1,1 méter hó hullott, ami a szezon legerősebb havazásának számít.



A térségben több ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül, a Mont Blanc alagútban leállították a teherforgalmat, és tucatnyi jármű akadt el a Franciaországot Olaszországgal összekötő A43-as autópályán.

Megbénult a közlekedés és a síélet

A közlekedés súlyosan érintett: vonatjáratok késtek, több mint 3 300 francia háztartás is áram nélkül maradt. Didier Beauchet, egy 40 éve Lanslebourg-ban élő nyugdíjas így nyilatkozott az AFP-nek:



„Ez valóban rendkívüli. Ilyen mértékű havazást talán ötször láttam egész életemben.”



Drámai videófelvételek tanúsága szerint Turin utcáin hömpölygött a víz, és több negyed teljesen víz alá került.



A szakemberek most attól tartanak, hogy a hirtelen felmelegedés miatt a megolvadt hó újabb árvizeket okozhat.



A Hans vihar emlékeztetőül szolgál arra, hogy az extrém időjárási események nemcsak az infrastruktúrát, hanem emberéleteket is követelnek. A hatóságok továbbra is óvatosságra intik a lakosságot és a turistákat a veszélyes térségekben.