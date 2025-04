Csillagászat

A legrégebbi ismert meteorraj figyelhető meg jövő hét kedden

A legrégebbi ismert meteorraj, a Lyridák lesznek megfigyelhetők április 22-én, kedden. Első ismert megjelenése időszámítás előtt 687-re datálható, ekkor jegyezték fel kínai megfigyelők az esőként hulló csillagokat. 2025.04.16 18:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A közlemény szerint a minden év április 22. táján vissza-visszatérő meteorraj mérsékelten sűrű hullócsillag zápora kedd hajnalban figyelhető meg a legjobban. Ekkor óránként akár tíz hullócsillag is megjelenhet az égbolton, amelyek között tűzgömbök is előfordulhatnak.

A meteorraj forrásaként az 1861-ben a Nap közelében járt Thatcher-üstököst azonosították, amely 417 év alatt kerüli meg a Napot.



A meteorraj nevét a Lyráról (Lant) kapta, mivel ez a csillagkép helyezkedik el a horizont felett a csillaghullás ideje alatt. A Lyridák az egyik legősibb ismert meteorraj: 2700 évvel ezelőttre sikerült visszavezetni a róla készült feljegyzéseket. Az időszámítás előtt 687-ből származó kínai feljegyzések szerint a rajnak különlegesen nagy volt az aktivitása, a meteorok az égboltról "úgy estek, akár az esőcseppek".



A Lyridák meteorraj nagyjából 60 évente a szokásoshoz képest sokkal magasabb aktivitást produkál, a következő ilyen "kitörés" 2042-ben várható. Az utolsó látványos kitörés 1982-ben volt.



A meteorzápor megfigyelésére a Svábhegyi Csillagvizsgáló hétfő estére észlelési programmal is készül, melynek részleteiről az intézmény honlapján lehet tájékozódni.