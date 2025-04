Időjárás

Az 50 kg alatti kínaiakat arra kérik, maradjanak otthon, nehogy elfújja őket a szél

Kína északi régióiban szokatlanul erős viharok tombolnak: a hatóságok figyelmeztették a lakosságot, hogy az 50 kilogramm alatti emberek inkább maradjanak otthon, mert fennáll a veszélye annak, hogy „könnyedén elfújja őket a szél”.



A Kínai Meteorológiai Hivatal a hétvégére öt különböző riasztást adott ki – köztük erős szélre, esőre, havazásra és zivatarokra vonatkozóan. A széllökések elérik a 150 km/h-s sebességet, amely a 17 fokozatú skálán a 13-as szintnek felel meg – ez már a rendkívüli erejű szelek kategóriája. A fővárosban, Pekingben narancsszínű szintű figyelmeztetést adtak ki – ez a második legmagasabb riasztási szint az ország négyfokozatú rendszerében, és ilyenre tíz éve nem volt példa.



A vihar Mongólia felől érkező hideg légörvény hatására alakult ki, amely érintette Pekinget, Tiencsint és Hopej tartomány egyes részeit. A szél olyan erővel tombolt, hogy akár 30 centiméter átmérőjű fatörzseket is képes volt kicsavarni.



A megelőzés érdekében a városi parkokat lezárták, az idős fákat visszavágták vagy megerősítették. Ennek ellenére közel 300 fa dőlt ki, és több jármű is megrongálódott – szerencsére személyi sérülés nem történt. A hatóságok Peking 22 milliós lakosságát arra kérték, hogy csak halaszthatatlan esetben induljanak útnak.



„Mindenki nagyon ideges volt ma Pekingben. Alig látni embereket az utcákon. Azért nem volt annyira drámai, mint amire számítottam,” – nyilatkozta egy helyi lakos a Reutersnek. Egy másik, Li vezetéknevű pekingi hozzátette: „Hatással van a napi életre, de azért nem volt olyan súlyos, hogy ne lehetne kimenni az utcára.”



A rendkívüli időjárás a közlekedést is jelentősen befolyásolta: a pekingi nemzetközi repülőtéren több mint 400 járatot töröltek, és vasúti szolgáltatásokat is felfüggesztettek. A szupermarketek ugyan nyitva maradtak, de a polcok gyorsan kiürültek.



Hopej tartományban több út is lezárásra került kidőlt fák és törmelékek miatt, emellett homokviharok miatt további éjszakai korlátozásokat vezettek be. Ganszu és Ninghszia tartományokban a látótávolság időnként 50 méterre csökkent a homokviharak miatt.



A rendkívüli időjárás súlyos következményekkel járhat, a hatóságok pedig továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és a lakosság együttműködését kérik a biztonság megőrzése érdekében.