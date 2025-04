Időjárás

Meteorológia: nagyobb koncentrációban érkezik szaharai por

Nagyobb koncentrációban szaharai por érkezik Magyarország fölé, a jövő hét első napjaiban elszórtan saras eső is eshet - írta a HungaroMet Zrt. Facebook-oldalán.



Azt írták, az egyre inkább déliesre forduló áramlással nemcsak melegebb - és vasárnaptól nedvesebb - levegő érkezik, hanem nagyobb koncentrációban szaharai eredetű por is.



A fölénk áramló por és nedvesség következtében már vasárnap délutántól nyugat felől növekszik, vastagszik a felhőzet, valamint helyenként csapadék is előfordulhat.



A hét első napjaiban erősen felhős időre számíthatunk elszórtan saras esővel, záporral - hívták fel a figyelmet.