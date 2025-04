Időjárás

Agrometeorológia: szombattól megszűnnek a fagyok

A hét első felében sokfelé voltak kemény fagyok, amik jelentős károkat okoztak a gyümölcsösökben. A fagyveszély a Dunától keletre még a péntekre virradó éjszakán is fennáll, utána azonban jelentősen melegszik az idő - írta a HungaroMet Zrt. agrometeorológiai elemzésében.



Az elmúlt napokban nagyrészt száraz, az ilyenkor szokásosnál több fokkal hidegebb volt az idő, a hőmérséklet vasárnap óta 3-5 Celsius-fokkal alacsonyabban alakult az ilyenkor szokásosnál. A múlt szombaton még országszerte 20 fok fölé melegedett a levegő, éjszakai fagyok pedig március 22-e óta nem fordultak elő.



A szombaton kezdődött erőteljes lehűlés hatására vasárnap hajnalban még csak az ország északi és keleti tájain fordultak elő mínusz 1 és mínusz 3 fok közötti fagyok, hétfőre virradóra azonban már csaknem országszerte fagyott, kedd hajnalban pedig a Dunántúl nyugati kétharmadának kivételével sokfelé hűlt mínusz 4 és mínusz 6 fok közé a levegő.



A csapadékban bővelkedő március után április első dekádjában csak kisebb esők, záporok, hózáporok fordultak elő. A márciusban feltöltődött talajok a felső néhány centiméteres száraz réteg alatt azóta is őrzik nedvességtartalmukat. A felső száraz réteget azonban az erős, többfelé viharos szél könnyen felkapja, és lokális porviharokat okozva hordja.



Az őszi vetések tavaszi fejlődése a kedvező nedvesség és hőmérséklet hatására jól halad, a repce már sokfelé zöldbimbós, a búza a szárbaindulás fejlődési fázisában jár, a gyengébben áttelelt táblák is szépen erősödnek - írták, hozzátéve, hogy az éjszakai fagyok komolyabb károkat nem okoznak ezekben a növényekben. A kukorica és napraforgó vetéséhez és korai fejlődéséhez a hőmérsékleti viszonyok a hétvégétől kedvezőek lesznek, a felszín közeli talajréteg azonban egyre szárazabb.



A kajszi és a mandula csaknem országszerte elvirágzott, az őszibarack, a cseresznye, a meggy és a szilva pedig most kezd, vagy már virágzik, ezekben a kultúrákban a hét eleji fagyok még védekezés mellett is komoly károkat okoztak.



Az előrejelzés szerint a következő napokban számottevő csapadék nem várható, a talaj felszín közeli rétegének további száradására lehet számítani. Szombattól országszerte megszűnik a fagyveszély, vasárnaptól nagy területen alakulnak majd 20 fok fölött a maximumok, a jövő hét elejétől pedig sokfelé éjszakánként sem hűl 10 fok alá a levegő.