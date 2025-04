Időjárás

A hét közepéig maradnak a fagyos hajnalok, majd visszatér a tavaszias idő

A hét közepéig maradnak a fagyos hajnalok az ország egy részén, majd a hét második felében erősödik a nappali felmelegedés és a hét végén ismét 20 Celsius-fok közelében várhatók a maximumok. A napos-felhős időben többfelé kell záporra, olykor hózáporra készülni, és a szél is gyakran lesz erős. 2025.04.07 07:43 MTI

Hétfőn reggel a változó felhőzet mellett még hosszabb időre is kisüthet a nap, majd délelőttől erőteljessé válik a felhőképződés és néhol előfordulhat zápor, hózápor. Napközben ismét egyre nagyobb területen megélénkül, a Dunántúl északnyugati, nyugati felén megerősödik az északi, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4-10 fok között valószínű.



Kedden változóan felhős idő várható többórás napsütéssel, elszórtan előfordulhat zápor, hózápor. Az északnyugati, északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 7-12 fok között várható.



Szerdán erőteljes gomolyfelhő-képződésre van kilátás, a gomolyok napközben időszakosan össze is állhatnak. Legfeljebb elvétve alakulhat ki zápor, hózápor. Az északi, északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a szélvédett, kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet, míg a maximum-hőmérséklet 9-14 fok között várható.



Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, helyenként zápor előfordulhat. Az északnyugati, északi szelet sokfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 1 és plusz 5, délután 10-16 fok között alakul.



Pénteken keleten lehet több a felhő, nyugat felé haladva kevesebb felhő és sok napsütés valószínű. Eső, zápor északkelet felé haladva nagyobb eséllyel fordulhat elő. A nyugatias szelet többfelé kísérik erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 6, a csúcshőmérséklet 14-20 fok között alakul.



Szombaton közepesen vagy erősen felhős idő valószínű, néhol előfordulhat zápor. Az északias szél déliesre fordul, amelyet élénk lökések kísérhetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3-8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15-21 fok között alakul.



Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés és száraz idő várható, a délies szél élénk lesz. Hajnalban 4-9, délután 17-23 fok várható - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.