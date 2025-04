Időjárás

Pusztító vihar söpört végig Dél-Szibérián

Életét vesztette egy idős nő, egy férfi megsérült, amikor a dél-szibériai Krasznojarszkon szélvihar söpört végig, Hakaszföldön pedig 32-en szorultak orvosi ellátásra a hurrikán következtében.



A szombaton kezdődött dél-szibériai vihar a legsúlyosabban a Krasznojarszki területet és Hakaszföldet érintette, ahol a széllökések sebessége meghaladta a 100 kilométer/órát is. A hurrikán elérte a novoszibirszki, az irkutszki és a kemerovói régiót, valamint az Altaji területet is. A szél lakóházakról és középületekről szakította le a tetőt, fákat és villamosvezetékeket döntött ki.



Hakaszföldön az erős szél által súlyosbított erdőtüzek pusztítanak, a helyi hatóságok 43 tűzfészket észleltek. A köztársaságba, ahol rendkívüli állapotot hirdettek ki, Kemerovo megyéből és Tuvából vasárnap hatvan légimozgékonyságú tűzoltó érkezett.



A Krasznojarszki terület 126 településén 62 ezer ember áramellátásában okozott kimaradást az erős szél. Irkutszk megyében heten sérültek meg a viharban. A régióban 17 ház leégett és 46 település maradt áram nélkül. Szombaton az óránkénti 122 kilométeres széllökések miatt nyolc járás 613 településén 101 306 ház elektromos ellátását megelőzésképpen lekapcsolták.



Az időjárás szeszélye folytán eközben Moszkvát - többhetes tavaszi felmelegedés után - vasárnap hótakaró borította be.