Időjárás

Ilyen lett mára a fél ország - hatalmas hóréteg fed mindent - képek

Bár naptár szerint már javában tavasz van, Romániát újra télies időjárás lepte meg. Az ország északi, középső és szubkárpáti régióiban havazás, erős szél és jelentős lehűlés okoz komoly gondokat a közlekedésben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) sárga figyelmeztetést adott ki a rendkívül hideg idő és a hóviharok miatt, amely április 10-ig érvényben marad.

Havazás Bukarestben és több megyében

Vasárnap reggel Bukarestben is havazni kezdett, bár a főváros nem áll meteorológiai riasztás alatt. A hőmérséklet hirtelen esett vissza, megközelítve a fagypontot, és az ANM előrejelzése szerint a következő napokban is hűvös, változékony időre számíthatnak a főváros lakói.



A legtöbb hó a hegyvidéki és északi megyékben hullott, így például Hargita, Szucsáva, Máramaros és Nemc térségében. Ezekben a régiókban az utak hóval borítottak, a szél több helyen fákat döntött ki, és a vasúti közlekedésben is fennakadások léptek fel.

Hargita megye: télies körülmények és fokozott óvatosság

Hargita megyében szombat éjszaka óta havazik. A megye útkezelő szolgálata 260 tonna csúszásgátló anyagot szórt szét, és folyamatosan dolgoznak a hó eltakarításán. A DN 15 Toplița–Borsec, DN 12C Gheorgheni–Lacu Roșu, DN 12A Miercurea-Ciuc–Lunca de Sus és más főutak mellett a megyei utakon is téliesek a körülmények. Miercurea-Ciuc városában és Băile Harghita üdülőhelyen a hóréteg vastagsága meghaladja a 10 centimétert.



Bors Béla alpolgármester figyelmeztette a lakosokat, hogy sokan már nyári gumira váltottak, és azt tanácsolta, csak a legnagyobb óvatossággal induljanak útnak. „Ha muszáj elindulni, tegyük azt körültekintően, és vigyázzunk egymásra” – hangsúlyozta.